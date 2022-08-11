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11.08.2022  08:57   Рита Парфенова

Про бойові дії у Харківській областіі розповіли в Генштабі

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

война в украине

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На Слов’янському напрямку противник продовжував обстріли з  артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.

Нагадаємо, росіяни намагалися йти в наступ в районі Уд, Петрівки та Гусарівки. Але під вогнем ЗСУ зазнали великих втрат та мусили тікати.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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