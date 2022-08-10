    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог активно вів повітряну розвідку БПЛА (відео)
10.08.2022  19:59   Дмитрий Колоней

На Харківщині ворог активно вів повітряну розвідку БПЛА (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 10 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог активно вів повітряну розвідку БПЛА. Значні зусилля надають поліпшенню логістичного забезпечення підрозділів, що діють на зазначеному напрямку. Здійснював обстріли неподалік Світличного, Прудянки, Руської Лозової, Черкаських та Руських Тишків, Верхнього та Старого Салтова, Коробочкіного та Шевелівки.
 
З метою покращення тактичного положення оккупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Уді, Петрівка та Гусарівка.Українські воїни нанесли загарбникам значних втрат та змусили тікати назад.
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.08 Надзвичайні події Від обстрілів ворога загинули двоє людей на Харківщині 10.08 Надзвичайні події У Циркунах ліквідували наслідки дій окупанта 10.08 Надзвичайні події Знайдено труп чоловіка, закатованого окупантами під Харковом (фото, відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 