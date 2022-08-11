11.08.2022 11:10

Харківські музеї отримали допомогу від Польщі для збереження історичних експонатів

Харків отримав гуманітарну допомогу для музеїв та інших закладів культури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

За словами начальника відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради Роман Кравченко, головний реставратор Варшави Мілаш Красоцький та низка агентств, що захищають історичну спадщину Польщі, надали гуманітарну допомогу музеям та іншим закладам культури міста Харкова та області. До неї увійшло найнеобхідніше для діяльності музеїв та збереження музейних колекцій.

Роман Кравченко зазначив, що допомога надійшла завдяки спільній роботі Харківського національного університету імені В. М. Каразіна та Харківської міської ради під керівництвом міського голови Ігоря Терехова.

Голова Асоціації вузівських музеїв міста Харкова, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сергій Посохов подякував польським колегам за допомогу. За його словами, раніше міські музеї, бібліотеки, архіви повідомили про те, що їм необхідно за нинішніх умов.

«Немає необхідності говорити про абсолютно екстраординарні умови для існування музеїв. Музейники роблять все, щоб зберегти спадщину, але інколи для цього не вистачає ресурсів. Ми дуже вдячні польським колегам, які відгукнулися на прохання міської влади та зібрали всі ці необхідні нам засоби, речі. Наприклад, тут є матеріали, щоб закрити вікна або запобігти ще якимось неприємностям, які можуть нас чекати. Ми можемо сподіватися, що наші музейники збережуть наше надбання», - наголосив Сергій Посохов.

Своєю чергою в.о. директора Харківського історичного музею Ольга Сошнікова зазначила, що також у вантажі з допомогою є пакувальні матеріали для колекцій, які допоможуть зберегти експонати та стануть у нагоді в разі їх евакуації.

«Це, безумовно, дуже важлива допомога для музею, адже наша історична спадщина – це наше коріння», – зазначила Ольга Сошнікова.

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