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11.08.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

Результати основної сесії НМТ: скільки абітурієнтів набрали 200 балів

Основна сесія НМТ проходила з 22 липня до 4 серпня.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що оцінювання якості знань проходило у 250 населених пунктах України та більш ніж 40 містах Європи.
 
Під час основної сесії понад 19 тис. українців склали тест за кордоном
 
200 балів з математики набрали 5965 абітурієнтів, крім цього:
 
  • з одного предмета отримали – 7462 учасників;
  • із двох предметів – 1855 учасників;
  • із трьох предметів – 510 учасників;
  • з української мови – 2852 учасники;
  • з історії України – 3885 учасників.

Нагадаємо, НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність.

Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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