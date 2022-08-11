11.08.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Результати основної сесії НМТ: скільки абітурієнтів набрали 200 балів

Основна сесія НМТ проходила з 22 липня до 4 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Повідомляється, що оцінювання якості знань проходило у 250 населених пунктах України та більш ніж 40 містах Європи.

Під час основної сесії понад 19 тис. українців склали тест за кордоном

200 балів з математики набрали 5965 абітурієнтів, крім цього:

з одного предмета отримали – 7462 учасників;

із двох предметів – 1855 учасників;

із трьох предметів – 510 учасників;

з української мови – 2852 учасники;

з історії України – 3885 учасників.

Нагадаємо, НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність.