11.08.2022 16:20 Віталій Хінєвіч
Харків’яни можуть оформити закордонний паспорт записавшись в електронну чергу
Громадян будуть приймати за електронною чергою з 15 серпня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Державну міграційну службу Харківської області.
Повідомляється, що в Державній міграційній службі Харківської області відновлюють запис в електронна чергу.
З 12 серпня харків’яни можуть записатись на 15 серпня і подальші дати впродовж двох тижнів за цим посиланням
.
Прийом громадян проводять наступні підрозділи:
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Шевченківський відділ
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(057)705-12-07
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Київський відділ
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(057)704-13-52
-
Московський відділ
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(057)710-83-59
-
Відділ оформленя документів №3
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(057)340-93-10.
Також у цих підрозділах громадяни зможуть оформити і отримати ID-картку і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Вато зазначити, що для того, щоб вклеїти фото при досягненні 25- та 45-річного віку у паспорт-книжку – в електронну чергу записуватись не потрібно.
Прийом документів відбувається незалежно від місця вашої реєстрації.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» створила додаток
для своїх пасажирів.
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