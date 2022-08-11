    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків’яни можуть оформити закордонний паспорт записавшись в електронну чергу
11.08.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Харків’яни можуть оформити закордонний паспорт записавшись в електронну чергу

Громадян будуть приймати за електронною чергою з 15 серпня.

паспорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що в Державній міграційній службі Харківської області відновлюють запис в електронна чергу.
 
 З 12 серпня харків’яни можуть записатись на 15 серпня і подальші дати впродовж двох тижнів за цим посиланням.
 
Прийом громадян проводять наступні підрозділи: 
 
  • Шевченківський відділ 
  • (057)705-12-07 
  • Київський відділ 
  • (057)704-13-52 
  • Московський відділ 
  • (057)710-83-59 
  • Відділ оформленя документів №3 
  • (057)340-93-10.
Також у цих підрозділах громадяни зможуть оформити і отримати ID-картку і паспорт громадянина України для виїзду за кордон. 
 
Вато зазначити, що для того, щоб вклеїти фото при досягненні 25- та 45-річного віку у паспорт-книжку – в електронну чергу записуватись не потрібно. 
 
Прийом документів відбувається незалежно від місця вашої реєстрації.
 
Нагадаємо, «Укрзалізниця» створила додаток для своїх пасажирів.
 
Источник:   Державна міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков, паспорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.08 ЖКГ У Харкові відновлюють водопостачання району, що постраждав від ворожої агресії (фото) 11.08 Влада Интенсивность обстрелов Харькова не меняется, - Ігор Терехов 11.08 Армія У Харківській області збили ворожі ракети
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 