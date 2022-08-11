11.08.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Харків’яни можуть оформити закордонний паспорт записавшись в електронну чергу

Громадян будуть приймати за електронною чергою з 15 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну міграційну службу Харківської області.

Повідомляється, що в Державній міграційній службі Харківської області відновлюють запис в електронна чергу.

З 12 серпня харків’яни можуть записатись на 15 серпня і подальші дати впродовж двох тижнів за цим посиланням

Прийом громадян проводять наступні підрозділи:

Шевченківський відділ

(057)705-12-07

Київський відділ

(057)704-13-52

Московський відділ

(057)710-83-59

Відділ оформленя документів №3

(057)340-93-10.

Також у цих підрозділах громадяни зможуть оформити і отримати ID-картку і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Вато зазначити, що для того, щоб вклеїти фото при досягненні 25- та 45-річного віку у паспорт-книжку – в електронну чергу записуватись не потрібно.

Прийом документів відбувається незалежно від місця вашої реєстрації.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» створила додаток для своїх пасажирів.