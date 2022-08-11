    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області виявили велику кількість зрадників
11.08.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили велику кількість зрадників

Служба безпеки проводитиме посилену контрдиверсійну «зачистку» прифронтових районів на сході України.

зрадники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.
 
Повідомляється, що у процесі масштабних оперативних дій у Харківській області протягом останнього тижня було виявлено понад 60 зрадників та колаборантів.
 
У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.
 
Окрім цього наголошується, що СБУ нейтралізувала диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.
 
Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.08 Влада Интенсивность обстрелов Харькова не меняется, - Ігор Терехов 11.08 Армія У Харківській області збили ворожі ракети 11.08 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Малу Данилівку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 