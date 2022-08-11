11.08.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили велику кількість зрадників

Служба безпеки проводитиме посилену контрдиверсійну «зачистку» прифронтових районів на сході України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що у процесі масштабних оперативних дій у Харківській області протягом останнього тижня було виявлено понад 60 зрадників та колаборантів.

У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.

Окрім цього наголошується, що СБУ нейтралізувала диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.

Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.