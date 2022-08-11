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11.08.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Малу Данилівку

Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 11 серпня о 8.00 окупанти обстріляли Малу Данилівку Харківської області. Мешканці села зазнали незначних тілесних ушкоджень.
 
Обстріл здійснювався з систем залпового вогню.
 
Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області виявили велику кількість зрадників.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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