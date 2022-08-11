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11.08.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону

Незважаючи на ворожі обстріли Харкова, місто продовжує готуватися до опалювального сезону.


Ігор Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на заяву Ігоря Терехова у національному телемарафоні.
 
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти продовжують завдавати ударів по інфраструктурним об'єктам міста. У тому числі ворог завдав ударів по ТЕЦ.
 
 «Кроме ТЭЦ очень много инфраструктурных объектов в той или иной степени разрушено. Целенаправленно российский агрессор разрушают инфраструктуру Харькова, которая обеспечивает жизнедеятельность города. То, что творят российские агрессоры, иначе как геноцидом против украинского народа, против харьковчан я никак оценить не могу»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Незважаючи на ворожі обстріли, комунальні служби готуються до опалювального сезону. 
 
«Коммунальные службы готовятся к отопительному сезону. Это вызов всему городу, всем нашим коммунальным службам. Мы будем и далее работать»,- додав Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, у Харкові відновлюють покрівлі будинків після ворожого обстрілу
 
Тэги:  жкх, харьков, игорь терехов
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