29.12.2021 09:17 Рита Парфенова

Подозревают коронавирус: в яслях-саду под Харьковом – вспышка инфекционного заболевания

Среди детей яслей-сада в пгт Новопокровка Чугуевского района зарегистрировано 5 случаев инфекционного заболевания.

Первый случай был зарегистрирован 24 декабря и по состоянию на 28 декабря болеют пять детей, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областной лабцентр.



У заразившихся наблюдаются повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота. Все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение. Первичный диагноз у одного заболевшего – гастроэнтероколит, у 4-х – гастроэнтероколит, COVID-19?



В дошкольном учреждении, которое посещали заболевшие дети, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, выясняется источник и пути передачи инфекции.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 декабря.