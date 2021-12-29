Подозревают коронавирус: в яслях-саду под Харьковом – вспышка инфекционного заболевания

Среди детей яслей-сада в пгт Новопокровка Чугуевского района зарегистрировано 5 случаев инфекционного заболевания.
Первый случай был зарегистрирован 24 декабря и по состоянию на 28 декабря болеют пять детей, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областной лабцентр.
У заразившихся наблюдаются повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота. Все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение. Первичный диагноз у одного заболевшего – гастроэнтероколит, у 4-х – гастроэнтероколит, COVID-19?
В дошкольном учреждении, которое посещали заболевшие дети, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, выясняется источник и пути передачи инфекции.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 декабря.
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