29.12.2021 09:39 Валерия Кононова

Цвет 2022 года: институт цвета Pantone сделал свой выбор и назвал его уникальность

Цвет 2022 года был создан самим институтом и получил название "динамичный синий".

На деле же оттенок под номером 17-3938 носит название Very Peri. Ранее в палитре цвета не существовало, он был выведен Pantone с помощью цифровых технологий.

На самом деле, глядя на картинку, можно увидеть что-то между сиреневым и фиолетовым. Однако фраза "динамичный синий" представителям института точно показалась интереснее. Хотя они и не отрицают, что в синеве цвета есть и фиолетовый и красный, и именно это придаёт ему такой динамики.

А вот создание цвета с помощью цифровых технологий обусловлено именно современными тенденциями. По словам вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман Veri Peri это будущее искусства, выражения эмоций и коммуникации благодаря цвету.

Также это яркий пример того, как реальность и виртуальность сливаются воедино. Динамика развития мира и огромные возможности отразились в этом цвете.

Напомним, цветовая гамма одежды в новогоднюю ночь должна соответствовать самой характеристике тигра. Он у нас чёрный, синий, водяной. А потому цвета, которые принесут удачу и гармонию в 2022 году – это темно-синий, чёрный, голубой бирюзовый. Все это стихия воды.