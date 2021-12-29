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29.12.2021  10:05   Виталий Хиневич

В Харькове из окна выпал человек (видео)

На Салтовском шоссе утром был обнаружено тело человека на снегу у дома.

 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Очевидцы сообщают, что человек выпал с 10 этажа многоэтажного дома. К сожалению его спасти не удалось. На месте происшествия работают полицейские.
 

Напомним, ранее на Холодной Горе мужчина выпрыгнул из окна подъезда на припаркованное авто.

 

Источник:   Харьков оперативный
 Тэги:  происшествие, харьков
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