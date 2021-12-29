В Харькове из окна выпал человек (видео)

29.12.2021 10:05 Виталий Хиневич

На Салтовском шоссе утром был обнаружено тело человека на снегу у дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Очевидцы сообщают, что человек выпал с 10 этажа многоэтажного дома. К сожалению его спасти не удалось. На месте происшествия работают полицейские.

Напомним, ранее на Холодной Горе мужчина выпрыгнул из окна подъезда на припаркованное авто.