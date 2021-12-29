29.12.2021 10:21 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 101 случай заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 173 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 660 человек. Выздоровело 230 015 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 334 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 112 человек (в том числе 101 жителя города Харькова). 20 человек заболели в Чугуевском районе, 17 – в Лозовском, 10 – в Красноградском, 7 – в Богодуховском, 4 – в Изюмском, 3 – в Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 декабря.