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29.12.2021  10:21   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 101 случай заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 173 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 660 человек. Выздоровело 230 015 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 334 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 112 человек (в том числе 101 жителя города Харькова). 20 человек заболели в Чугуевском районе, 17 – в Лозовском, 10 – в Красноградском, 7 – в Богодуховском, 4 – в Изюмском, 3 – в Купянском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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