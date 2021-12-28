28.12.2021 08:55 Рита Парфенова
В семи районах Харькова отключат холодную воду 28 декабря. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря.
Московский район:
-
ул. Руслана Плоходько (Руслана Эйдемана), 4-а (стояк),
-
ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк) до 17:00 28 декабря,
-
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 17:00 28 декабря,
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №1, стояк) до 17:00 28 декабря,
-
ул. Героев Труда, 28 (п. №5, стояк) до 17:00 28 декабря до 20:00 28 декабря,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-в (п. №4, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
пр. Тракторостроителей, 138 (п. №2) до 20:00 28 декабря.
Немышлянский район:
-
ул. Амосова, 9 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Харьковских Дивизий, 19/2 (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.
Новобаварский район:
-
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Полтавский Шлях, 3 (стояк по кв.№3) до 20:00 28 декабря.
Слободской район:
-
ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря.
Холодногорский район:
-
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
пер. 1-й Золочевский (ч/с) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Житная (ч/с) до 20:00 28 декабря,
-
пер. 1-й Золочевский, 1 до 20:00 28 декабря,
-
ул. Инициативная, 4 (п. №1-4) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28, 30 до 20:00 28 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 28 декабря,
-
ул. Клочковская, 197 (п. №4, стояк) до 20:00 28 декабря,
-
пр. Людвига Свободы, 46-в до 20:00 28 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 27 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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