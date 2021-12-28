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28.12.2021  08:55   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 28 декабря. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря.

Московский район:

  • ул. Руслана Плоходько (Руслана Эйдемана), 4-а (стояк),
  • ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк) до 17:00 28 декабря,
  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 17:00 28 декабря,
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №1, стояк) до 17:00 28 декабря,
  • ул. Героев Труда, 28 (п. №5, стояк) до 17:00 28 декабря до 20:00 28 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-в (п. №4, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • пр. Тракторостроителей, 138 (п. №2) до 20:00 28 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Амосова, 9 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Харьковских Дивизий, 19/2 (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.

Новобаварский район:

  • пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Полтавский Шлях, 3 (стояк по кв.№3) до 20:00 28 декабря.

Слободской район:

  • ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • пер. 1-й Золочевский (ч/с) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Житная (ч/с) до 20:00 28 декабря,
  • пер. 1-й Золочевский, 1 до 20:00 28 декабря,
  • ул. Инициативная, 4 (п. №1-4) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28, 30 до 20:00 28 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 28 декабря,
  • ул. Клочковская, 197 (п. №4, стояк) до 20:00 28 декабря,
  • пр. Людвига Свободы, 46-в до 20:00 28 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 27 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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