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29.12.2021  11:40   Виталий Хиневич

Из-за цен на газ украинцы могут остаться без основных продуктов питания

В связи с резким подорожанием цены на голубое топливо, производители продуктов питания оказались на грани закрытия.

Продукты питания
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Униан».
 
Сообщается, что около полугода молочная промышленность находится в глубоком кризисе и даже работает себе в убыток. Увеличение цен на энергоресурсы, может привести к приостановке мелких предприятий.
 
Аналогичная ситуация наблюдается и в кондитерской отрасли. Многие производители заявили о намерении частично приостановить производство сладостей.
 
Таким образом, с продуктовых магазинов может частично исчезнуть продукция 27 крупных производителей сладостей, среди которых «АВК», «Рошен», «Харьковская бисквитная фабрика» и «Нестле Украина».
 
 
Кроме этого отмечается, что хлебокомбинаты также будут вынуждены поднять стоимость на свой товар. В худшем случае они могут и вовсе остановить производство хлебо-булочных изделий.
 
Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  подорожание газа, производство, харьков
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