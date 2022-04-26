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26.04.2022  22:12   Дмитрий Колоней

В Харькове из-за войны не состоялось возложение цветов ко дню памяти о Чернобыльской катастрофе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем обращении к жителям города.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов, в городе всегда с огромным уважением относились к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и совместно с центральной властью решали и продолжают решать очень многие вопросы героев-чернобыльцев, а также их семей. 
 
«Каждый год 26-го апреля мы возлагали цветы к памятнику жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке, чтили память отдавших свои жизни героев. В этом году такой церемонии не было, но это не значит, что мы забыли подвиг, совершенный ими. Наоборот, мы очень четко понимаем, что и какой ценой было сделано. Ведь в мирное время совершить героический поступок может не каждый. Но я на 100 % уверен, что после нашей победы эта традиция возобновится, и мы будет отдавать заслуженные почести нашим героям-чернобыльцам», - отметил мэр Харькова. 
 
Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало более 350 тыс. украинцев, в том числе харьковчане. В мае 1986 года из 30-километровой зоны было эвакуированы более  116 тыс. человек.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  чернобыль, игорь терехов, харьков
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