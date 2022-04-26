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26.04.2022  22:00   Дмитрий Колоней

Харьковщина получил десятки вагонов польской гуманитарной помощи

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, по информации Олега Синегубова в Харьковскую область поступило 30 вагонов первой необходимости от компании InPost Group. Это продукты питания, лекарства, спальные мешки и ковры и многие другие необходимые вещи.
 
“Очень ценим это партнерство и благодарны за постоянную поддержку Правительства, представителей бизнеса и всех граждан Польши. Особенно благодарны за оперативное реагирование на наш запрос и подробный учет потребностей”, - сказал Олег Синегубов.
 
Он отметил, что областная военная администрация ставила задачу максимально снабжать жителей области продуктами питания, а также формировать резервы. Также председатель ХОВА поблагодарил народного депутата Павла Сушко, который принял на себя много организационных вопросов и продолжает помогать жителям Харьковщины.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, польша, харьков
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