26.04.2022 22:00 Дмитрий Колоней

Харьковщина получил десятки вагонов польской гуманитарной помощи

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, по информации Олега Синегубова в Харьковскую область поступило 30 вагонов первой необходимости от компании InPost Group. Это продукты питания, лекарства, спальные мешки и ковры и многие другие необходимые вещи.

“Очень ценим это партнерство и благодарны за постоянную поддержку Правительства, представителей бизнеса и всех граждан Польши. Особенно благодарны за оперативное реагирование на наш запрос и подробный учет потребностей”, - сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что областная военная администрация ставила задачу максимально снабжать жителей области продуктами питания, а также формировать резервы. Также председатель ХОВА поблагодарил народного депутата Павла Сушко, который принял на себя много организационных вопросов и продолжает помогать жителям Харьковщины.