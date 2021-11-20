20.11.2021 11:15 Виталий Хиневич
Украинцы могут виртуально посетить Чернобыльскую зону отчуждения
Интернет платформа позволяет совершить виртуальный тур над современной Припятью и заброшенными селами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на онлай-проект "Чернобыль. Путешествие".
Отмечается, что посетитель сайта
имеет возможность выбрать точку «зоны», с которой он может начать свое путешествие.
Ощутить атмосферу 1986 года, дня, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, «пролететь» над заброшенными селами и лесными массивами, познать судьбы ликвидаторов аварии увидеть радиолокационную станцию "Дуга".
Виртуальный проект позволяет в полной мере ощутить историю, трагедию Чернобыля и Припяти.
Кроме этого есть возможность стать участниками проекта. Для этого необходимо рассказать свою историю о Чернобыле, поделится своим мнением о будущем зоны отчуждения.
Напомним, в Харькове занимаются разработкой нового цифрового
проекта "Доступность". Он ориентирован на людей с особыми потребностями, его реализацией занимаются Департамент цифровой трансформации совместно с общественной организацией Креавита и специалистами из Харьковского университета городского хозяйства.
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