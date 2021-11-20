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20.11.2021  11:15   Виталий Хиневич

Украинцы могут виртуально посетить Чернобыльскую зону отчуждения

Интернет платформа позволяет совершить виртуальный тур над современной Припятью и заброшенными селами.

Виртуальный тур в Чернобыль
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на онлай-проект "Чернобыль. Путешествие".
 
Отмечается, что посетитель сайта имеет возможность выбрать точку «зоны», с которой он может начать свое путешествие. 
 
Ощутить атмосферу 1986 года, дня, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, «пролететь» над заброшенными селами и лесными массивами, познать судьбы ликвидаторов аварии увидеть радиолокационную станцию "Дуга".
 
Виртуальный проект позволяет в полной мере ощутить историю, трагедию Чернобыля и Припяти.
 
Кроме этого есть возможность стать участниками проекта. Для этого необходимо рассказать свою историю о Чернобыле, поделится своим мнением о будущем зоны отчуждения.
 
Напомним, в Харькове занимаются разработкой нового цифрового проекта "Доступность". Он ориентирован на людей с особыми потребностями, его реализацией занимаются Департамент цифровой трансформации совместно с общественной организацией Креавита и специалистами из Харьковского университета городского хозяйства.
 
Источник:   Чернобыль. Путешествие
 Тэги:  чернобыль, харьков
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