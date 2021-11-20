20.11.2021 11:15 Виталий Хиневич

Украинцы могут виртуально посетить Чернобыльскую зону отчуждения

Интернет платформа позволяет совершить виртуальный тур над современной Припятью и заброшенными селами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на онлай-проект "Чернобыль. Путешествие".

Отмечается, что посетитель сайта имеет возможность выбрать точку «зоны», с которой он может начать свое путешествие.

Ощутить атмосферу 1986 года, дня, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, «пролететь» над заброшенными селами и лесными массивами, познать судьбы ликвидаторов аварии увидеть радиолокационную станцию "Дуга".

Виртуальный проект позволяет в полной мере ощутить историю, трагедию Чернобыля и Припяти.

Кроме этого есть возможность стать участниками проекта. Для этого необходимо рассказать свою историю о Чернобыле, поделится своим мнением о будущем зоны отчуждения.

Напомним, в Харькове занимаются разработкой нового цифрового проекта "Доступность". Он ориентирован на людей с особыми потребностями, его реализацией занимаются Департамент цифровой трансформации совместно с общественной организацией Креавита и специалистами из Харьковского университета городского хозяйства.