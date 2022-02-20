Чернобыльскую зону на месяц закрыли для туристов

20.02.2022 12:22 Дмитрий Колоней

Вероятно это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью.

При этом Ярослав Емельяненко отметил, что в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе находящихся на территории Украины по личным причинам или в связи с работой и журналистов. Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону. При этом Ярослав выказал надежду, что запрет на посещение Чернобыля уже скоро будет отменен. Это будет способствовать нормализации ситуации, особенно учитывая окончание военных учений на территории Беларуси 20 февраля.