20.02.2022 12:22 Дмитрий Колоней
Чернобыльскую зону на месяц закрыли для туристов
Вероятно это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Главу Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, для туристов с 19 февраля 2022 года закрыта Чернобыльская зона. Официальная причина - "технические причины". Как отмечает Ярослав Емельяненко, скорее всего, здесь идет речь об угрозе российской агрессии и близости границы с Беларусью, где проходили учения. Запрет будет действовать до 30 марта 2022 года.
При этом Ярослав Емельяненко отметил, что в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе находящихся на территории Украины по личным причинам или в связи с работой и журналистов. Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону. При этом Ярослав выказал надежду, что запрет на посещение Чернобыля уже скоро будет отменен. Это будет способствовать нормализации ситуации, особенно учитывая окончание военных учений на территории Беларуси 20 февраля.
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