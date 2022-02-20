20.02.2022 12:55 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов выразил соболезнования Татьяне Топчий в связи со смертью ее дочери

Мэр Харькова Игорь Терехов и депутатский корпус горсовета выражает соболезнования председателю Администрации Немышлянского района Татьяне Топчий.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов, депутаты городского совета и его исполком выражают соболезнования председателю Администрации Немышлянского района Татьяне Топчий, у которой сегодня, 20 февраля, на 37-м году жизни умерла дочь.

«Уважаемая Татьяна Васильевна, с глубокой скорбью восприняли известие о преждевременной смерти Вашей дочери – Алёны. Примите искренние соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой.

Невозможно смириться с потерей близкого человека, которого растил, любил, которым жил. Пусть же теплые воспоминания о Вашей доченьке, о ее светлом образе красивой, замечательной женщины всегда будут утешением на дальнейшем жизненном пути.

Сил и выдержки Вам в это трудное время! Скорбим вместе с вами», - говорится в соболезновании.