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20.02.2022  12:55   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов выразил соболезнования Татьяне Топчий в связи со смертью ее дочери

Мэр Харькова Игорь Терехов и депутатский корпус горсовета выражает соболезнования председателю Администрации Немышлянского района Татьяне Топчий.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов, депутаты городского совета и его исполком выражают соболезнования председателю Администрации Немышлянского района Татьяне Топчий, у которой сегодня, 20 февраля, на 37-м году жизни умерла дочь.
 
«Уважаемая Татьяна Васильевна, с глубокой скорбью восприняли известие о преждевременной смерти Вашей дочери – Алёны. Примите искренние соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой. 
 
Невозможно смириться с потерей близкого человека, которого растил, любил, которым жил. Пусть же теплые воспоминания о Вашей доченьке, о ее светлом образе красивой, замечательной женщины всегда будут утешением на дальнейшем жизненном пути.
 
Сил и выдержки Вам в это трудное время! Скорбим вместе с вами», - говорится в соболезновании.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, соболезнование, харьков, топчий
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