Подростки хулиганят на главной площади Харькова (видео)

О том, как чудят тиктокеры на площади Свободы в Харькове сообщают очевидцы.
Напомним, ранее мы писали о массовом хулиганстве в Харькове: повреждено множество машин.
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День хорош для решения накопившихся дел. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
В выходные, 19-20 февраля, в Харькове сохранится аномально теплая неустойчивая погода.
Ежегодно 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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