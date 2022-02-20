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20.02.2022  13:25   Дмитрий Колоней

Подростки хулиганят на главной площади Харькова (видео)

О том, как чудят тиктокеры на площади Свободы в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях опубликовали видео подростков, которые распивают алкоголь, нецезурно выражаются в громкоговоритель, и разбивают бутылки на главной площади Первой столицы . 
 

Напомним, ранее мы писали о массовом хулиганстве в Харькове: повреждено множество машин.

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Тэги:  хулиганство, tiktok, харьков, молодежь, подростки, площадь свободы, дебош
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