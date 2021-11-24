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24.11.2021  20:07   Дмитрий Колоней

Хулиганство: Неадекватная дама с битой напала на харьковчанку (фото, видео)

О чрезвычайном происшествии на дороге в Харькове сообщает очевидец.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХС, в Харькове на Павловом поле бывшая, видимо, не в себе женщина, устроила дебош на дороге недалеко от перекрёстка улиц Балакирева и Деревянко. Как информирует пострадавшая от нее женщина, "сегодня (24 ноября 2021 года) утром в 8:30 одна неадекватная дама разбила битой боковое зеркало в машине". Рассказчица везла ребёнка в детский сад. "Ребёнок в шоке", - сообщает она, - "он сильно испугался, я тоже".  
 
 
Автомобилистка с ребенком, торопившаяся в садик, объехала женщину, т.к. та была в телефоне и не ехала вперёд. В ответ случилось следующее. "Она догнала", - рассказывает далее автолюбительница, - "подрезала и кричала, что я ей зеркало разбила, хотя и у неё, и у меня все целое, без повреждений. Достала из машины биту и с матами со всей силы ударила мне по зеркалу. Потом убежала в машину и быстро уехала".
 
 
 
Мать ребенка побежала за ней. "Вряд ли бы человек уезжал, если ему машину повредили - вызвала бы полицию для оформления. Хотя нечего оформлять. Она была явно не в адеквате, и это очень страшно, - подытожила харьковчанка.
 
 
 

 

Тэги:  хулиганство, дтп, харьков, дебош, авария, нападение, разбила зеркало
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