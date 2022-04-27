27.04.2022 08:21 Рита Парфенова

Крупные пожары возникли в Харькове после обстрелов: сводка ГСЧС

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС совершили 14 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 27 апреля.

Пожары после обстрелов возникли в Киевском (5), Московском (4) районах города Харькова, а также в Харьковском (5) районе области. Горели многоэтажные и частные дома, гаражи и автомобили.

26 апреля в 15:58 в Киевском районе города Харькова в результате ракетных обстрелов произошло попадание в частный жилой дом, в результате чего загорелся дом и два легковых автомобиля на площади 300 м.кв. Окончательная ликвидация произошла в 17.10. От ГСЧС были привлечены 24 спасателя и 4 ед. техники.

27 апреля в 02:00 в Киевском районе Харькова в результате ракетных обстрелов произошло попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего были разрушены квартиры на 3 и 4 этажах с последующим возгоранием. Предварительно жертв и пострадавших нет. В 03:00 пожар был локализован на площади 50 кв. Окончательная ликвидация произошла в 03:25. От ГСЧС привлечены 18 человек и 3 ед. техники.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского и Слободского районов города Харькова.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 58 выездов на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 26 апреля.