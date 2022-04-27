27.04.2022 08:33 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 27 апреля

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.



Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.



Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 27 апреля

«Укрпочта»

Время работы: 9:00-15:00

№120, просп. Юбилейный. 49А,

№33, ул. Шевченко, 224;

№22, площадь Свободы, 5;

№38, ул. Ахиезеров, 16/50;

№170, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 41;

№118, просп. Юбилейный, 57/106;

№171, ул. Амосова, 5.

«Новая почта»

Время работы: 8:00-13:00

№119, просп. Победы, 70;

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№34, ул. Рождественская, 14;

№11, просп. Гагарина, 41/2;

№99, просп. Гагарина, 176;

№90, просп. Гагарина, 199;

№85 пр. Московский, 232-а

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проезд Стадионный, 13;

№117, просп. Индустриальный, 24/31;

№113, ул. Луи Пастера, 318;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№121, ул. Ньютона, 98.

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