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24.04.2022  17:21   Дмитрий Колоней

За сутки по Харьковщине доставлены почти 25 тысяч продуктовых наборов

Из Харьковского областного логистического центра передали десятки тонн продуктов питания для громад региона и на пункты выдачи гуманитарной помощи.

За сутки по Харьковщине доставлены более 24 тысяч продуктовых наборов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, гуманитарную помощь направили жителям Новопокровской, Роганской, Малоданиловской, Песочинской, Безлюдовской, Золочевской, Коломакской, Дергачевской, Красноградской, Мерефянской, Печенежской, Змиевской территориальных громад, а также харьковчанам - через пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты".
 
Всего за прошедшие сутки передали 24900 продуктовых наборов.
 
“Наш областной логистический центр продолжает работать в круглосуточном режиме. Всего вчера мы отгрузили 81935 кг продуктов питания: картофель, куриное мясо, мука и т.д. Отправили для жителей Харькова и области более 4700 литров молока и около 3200 литров других напитков. Снабжаем необходимыми средствами гигиены. Стараемся максимально предоставлять именно то, в чем сейчас нуждаются наши люди”, - сказал Олег Синегубов.
 
Напомним, 24 апреля не будут работать пункты выдачи гуманитарной помощи "Укрпочты" и "Новой почты". С 25 апреля отделения возобновят работу, актуальные адреса смотрите на официальном сайте, в Телеграмме и Фейсбуке Харьковской областной военной администрации.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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