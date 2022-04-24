24.04.2022 17:21 Дмитрий Колоней

За сутки по Харьковщине доставлены почти 25 тысяч продуктовых наборов

Из Харьковского областного логистического центра передали десятки тонн продуктов питания для громад региона и на пункты выдачи гуманитарной помощи.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, гуманитарную помощь направили жителям Новопокровской, Роганской, Малоданиловской, Песочинской, Безлюдовской, Золочевской, Коломакской, Дергачевской, Красноградской, Мерефянской, Печенежской, Змиевской территориальных громад, а также харьковчанам - через пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты".

Всего за прошедшие сутки передали 24900 продуктовых наборов.

“Наш областной логистический центр продолжает работать в круглосуточном режиме. Всего вчера мы отгрузили 81935 кг продуктов питания: картофель, куриное мясо, мука и т.д. Отправили для жителей Харькова и области более 4700 литров молока и около 3200 литров других напитков. Снабжаем необходимыми средствами гигиены. Стараемся максимально предоставлять именно то, в чем сейчас нуждаются наши люди”, - сказал Олег Синегубов.

Напомним, 24 апреля не будут работать пункты выдачи гуманитарной помощи "Укрпочты" и "Новой почты". С 25 апреля отделения возобновят работу, актуальные адреса смотрите на официальном сайте, в Телеграмме и Фейсбуке Харьковской областной военной администрации.