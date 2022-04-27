27.04.2022 09:12 Рита Парфенова
Село под Изюмом перешло под контроль войск рф
На Слобожанском направлении наблюдается наибольшая активность группировки оккупационных войск.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.
На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы (Заводье).
С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".
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