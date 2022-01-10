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10.01.2022  15:58   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропала женщина (фото)

В Харькове разыскивают 33-летнюю Виту Чурбанову.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", в 21:00 8 января 2022 года из своего дома возле Дворца Спорта на прогулку к бульвару Юрьева в черной зимней куртке ниже колен, сером хомуте, черном спортивном костюме и черных ботинках и маленькой черной сумочкой в руках вышла невысокая (165 см), худощавая, черноволосая женщина с голубыми глазами - Вита Чурбанова - и пропала. При себе имела мобильный телефон.

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Всем, кто знает о том, где находится или может находиться женщина, просьба сообщить по телефонам 0-68-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом нашли мертвой пропавшую пенсионерку.

 

Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, поиск, новые дома, дворец спорта
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