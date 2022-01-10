10.01.2022 16:10 Виталий Хиневич

Несовершеннолетние украинцы будут получать тысячу гривен за вакцинацию

Президент Украины поручил Кабмину разработать механизм для выплаты тысячи гривен вакцинированным, которые не достигли совершеннолетия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Владимир Зеленский дал поручение правительству Украины разработать отдельный механизм, который позволит получать денежные средства несовершеннолетним лицам за вакцинацию от коронавирусной инфекции. В частности речь идет про украинцев возрастом от 12 до 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации.

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На данный момент получить деньги за вакцинацию могут только совершеннолетние украинцы, всего уже оформлено около 6,7 миллионов заявок на получение денежных средств.

Напомним, с 10 января в отделениях Альфа-Банка начали выдавать физические банковские карты для выплат ковидных 1 000 гривен.