10.01.2022 16:35 Виталий Хиневич

По факту гибели семьи на Харьковщине открыли уголовное дело

Дом, в котором проживали потерпевшие, оборудован самодельной газовой системой отопления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 10 января около 11:20 в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что нашла мертвыми своих родителей и бабушку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. В доме правоохранители обнаружили тело 63-летнего мужчины и тела двух женщин – 61 и 88 лет.

Так же в жилом помещении фиксировался высокий уровень угарного газа.

Правоохранители установили, что частное домовладение было оборудовано самодельной газовой системой отопления. По факту гибели людей было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в полдень 10 января правоохранители получили сообщение, что в Балаклее в частном доме обнаружены три трупа : мужчины 1958 года рождения, женщины 1960 года рождения и матери мужчины 1933 года рождения.