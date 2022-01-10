10.01.2022 16:35 Виталий Хиневич
По факту гибели семьи на Харьковщине открыли уголовное дело
Дом, в котором проживали потерпевшие, оборудован самодельной газовой системой отопления.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 10 января около 11:20 в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что нашла мертвыми своих родителей и бабушку.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. В доме правоохранители обнаружили тело 63-летнего мужчины и тела двух женщин – 61 и 88 лет.
Так же в жилом помещении фиксировался высокий уровень угарного газа.
Правоохранители установили, что частное домовладение было оборудовано самодельной газовой системой отопления. По факту гибели людей было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в полдень 10 января правоохранители получили сообщение, что в Балаклее в частном доме обнаружены три трупа
: мужчины 1958 года рождения, женщины 1960 года рождения и матери мужчины 1933 года рождения.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости