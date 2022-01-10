10.01.2022 16:52 Дмитрий Колоней

Вакцинация: сократят срок действия COVID-сертификатов (видео)

Зеленый сертификат будет действовать меньше года.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на информацию, озвученную заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марией Карчевич в эфире "Сніданку з 1+1", грядет скоращение срока действия сертификата вакцинации. Скоро в Украине он будет действителен не год, а девять месяцев.

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Это произошло не без влияния европейских тенденций в данной области. По информации чиновницы, в декабре 2021 года Европейская комиссия сократила срок действия “зеленого” COVID-сертификата о наличии двух вакцин от коронавируса у человека с 365 дней до 270 и введет его в действие с 1 февраля 2022 года в 27 странах ЕС. В Украине также готовится к прнятию такое же решение.

"Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - рассказала представительница Минздрава.

Данные правила продолжительности сертификата относятся только к поездкам между странами. Что касается действия документа внутри страны, правительства сами определяют срок действия сертификата для доступа к мероприятиям или помещениям на своей территории. Какое решение будет принято в Украине, пока неизвестно.