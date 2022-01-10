10.01.2022 17:07 Евгений Клочко

Какой будет пенсия если нет стажа или получал "зарплату в конверте": ответ Минсоцполитики

Многие украинцы предпенсионного возраста уже сейчас интересуются вопросом: какой будет пенсия, если нет трудового стажа. И будет ли вообще?

Украинцы, которые вовсе не работали, работали неофициально или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на заслуженный отдых, получают одинаковые выплаты (уровня минимального прожиточного минимума).

С какого возраста можно начать получать пенсию, если нет стажа или если вы не работали официально — рассказала в эфире "UA: Украинское радио" министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Если украинец заработал страховой стаж, но для получения права на пенсию его не хватает (не накопили 15 лет), он может рассчитывать на минимальный размер пенсии. Он привязан к прожиточному минимуму, который на сегодняшний день составляет 1934 грн. Раньше она называлась "социальной пенсией".

Кроме того, получать такую выплату человек начнет не в 60 лет (как лица с полным стажем), а в 63 года.

Если человек вообще нигде не работал официально (то есть у него отсутствует страховой стаж), он будет получать не пенсию, а пособие. Марина Лазебная отмечает, что она называется "государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию". Ее размер также привязан к прожиточному минимуму (1934 грн).

Как и в случае с "социальной пенсией" пособие украинцы будут получать не с 60 лет, а с 65-ти.

Стоить отметить, что ни на какие качественные программы повышения размера помощи рассчитывать не может категория населения, которая не работала вообще или работала неофициально.

Министр утверждает: “Рост там будет очень маленький. Это просто минимальная гарантия. Поэтому всегда лучше идти на полноценную трудовую пенсию".

Напомним, в Украине решили ввести накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации. Эксперимент по внедрению накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации запустило правительство Украины.

Теперь при покупке госпредприятий новый собственник должен ввести накопительные пенсии для по меньшей мере 50% работников. Это позволит большинству работающих украинцев иметь пенсионный счет с собственными накоплениями.