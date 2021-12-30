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30.12.2021  12:55   Виталий Хиневич

Украинцы могут выйти на пенсию досрочно: подробности

Некоторая категория граждан имеет право уйти на заслуженный отдых досрочно.

Пенсия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что на досрочную пенсию могут рассчитывать те, кто был уволен из-за сокращения штатов или в связи с ликвидацией или перепрофилированием предприятия, на котором работал человек. 
 
В это же время в документах должна быть соответствующая запись, что сотрудник был уволен по инициативе работодателя.
 
 
Кроме этого, досрочно выйти на пенсию можно, если до пенсионного возраста уволенному сотруднику должно оставаться не больше чем полтора года. Также если имеется необходимый стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), если уволенный работник в семидневный срок зарегистрировался в службе занятости из-за того, что гражданину не смогли подобрать необходимую работу.
 
Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны. На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  пенсия, экономика, харьков
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