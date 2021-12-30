    
Главная Новости Харькова Наука Новолуние 2022: что нужно и что запрещено делать
30.12.2021  13:09   Валерия Кононова

Новолуние 2022: что нужно и что запрещено делать

2 января 2022 года состоится первое в новом году новолуние. Начало года – важный период. Поэтому корреспондент РЕДПОСТ разбирался, что можно и нельзя делать в новолуние, чтобы год был удачным.

Новолуние 2022: что нужно и что запрещено делать
 
Данное новолуние состоится в созвездии Козерог. Это крайне неудачный период для внесения в свою жизнь каких-либо изменений. Тут в жизни каждого должна занять свое место размеренная рутина. Можно планировать будущее, рассчитывать его, хотя и глобально важных решений принимать не рекомендуется.
 
В деталях же инструкция действий для каждого знака зодиака своя.
 
Овнам стоит восстановить энергию в этот период, не рваться ничего делать или решать.
 
Тельцам стоит поработать над умением воспринимать чувства окружающих, тогда и год ответит им заботой и сочувствием.
 
Близнецам стоит начать выбирать вектор движения, найти собственное «Я».
 
Совет для Раков почти что аналогичный, им стоит заглянуть вглубь себя и найти собственные желания и цели.
 
Львам нужно научиться не перетягивать на себя одеяло, им стоит найти способ снять с себя то количество внимания, которое они накопили.
 
Девам пора понять, что они искренне достойны любви и уважительного отношения и набраться сил для отстаивания своих границ в этом году.
 
Весам пора сделать предстартовый вдох, чтобы легко пробежать марафон этого года.
 
 
Скорпионы в свою очередь по жизни достаточно направлены вглубь себя. Вы знаете о себе буквально все, пора найти вашу взаимосвязь с Вселенной и услышать ее. В этот период она будет говорить с вами громче всего.
 
Стрельцам стоит поработать над самооценкой и переосмыслить ее в это новолуние, тогда успех в работе в 2022 не заставит себя ждать.
 
Козероги в период новолуния в своем же созвездии смогут осознать вектор своего движения на предстоящий год, и тогда он будет удачным.
 
Если Водолеи не уделят этот день осознанию любви к себе, то так и не смогут понять собственную личность и разобраться, кого они любят на самом деле. Время принять решение пришло.
 
Рыбы, вам почти ничего не нужно менять. Новолуние будет вашим периодом творческого прорыва.
 
Напомним, астрологи назвали 5 знаков зодиака, у которых в Новом году сбудутся желания.
 
Тэги:  новолуние, гороскоп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.11 Общество Новолуние 26 ноября: время, когда расширяется коридор возможностей 01.07 Общество Лунный календарь на июль: время становиться богатым, укреплять здоровье и оправляться в путешествие 05.02 Общество Волшебное новолуние в Китайский Новый год: сегодня закончится черная полоса
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 