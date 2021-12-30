30.12.2021 13:09 Валерия Кононова

Новолуние 2022: что нужно и что запрещено делать

2 января 2022 года состоится первое в новом году новолуние. Начало года – важный период. Поэтому корреспондент РЕДПОСТ разбирался, что можно и нельзя делать в новолуние, чтобы год был удачным.

Данное новолуние состоится в созвездии Козерог. Это крайне неудачный период для внесения в свою жизнь каких-либо изменений. Тут в жизни каждого должна занять свое место размеренная рутина. Можно планировать будущее, рассчитывать его, хотя и глобально важных решений принимать не рекомендуется.

В деталях же инструкция действий для каждого знака зодиака своя.

Овнам стоит восстановить энергию в этот период, не рваться ничего делать или решать.

Тельцам стоит поработать над умением воспринимать чувства окружающих, тогда и год ответит им заботой и сочувствием.

Близнецам стоит начать выбирать вектор движения, найти собственное «Я».

Совет для Раков почти что аналогичный, им стоит заглянуть вглубь себя и найти собственные желания и цели.

Львам нужно научиться не перетягивать на себя одеяло, им стоит найти способ снять с себя то количество внимания, которое они накопили.

Девам пора понять, что они искренне достойны любви и уважительного отношения и набраться сил для отстаивания своих границ в этом году.

Весам пора сделать предстартовый вдох, чтобы легко пробежать марафон этого года.

Скорпионы в свою очередь по жизни достаточно направлены вглубь себя. Вы знаете о себе буквально все, пора найти вашу взаимосвязь с Вселенной и услышать ее. В этот период она будет говорить с вами громче всего.

Стрельцам стоит поработать над самооценкой и переосмыслить ее в это новолуние, тогда успех в работе в 2022 не заставит себя ждать.

Козероги в период новолуния в своем же созвездии смогут осознать вектор своего движения на предстоящий год, и тогда он будет удачным.

Если Водолеи не уделят этот день осознанию любви к себе, то так и не смогут понять собственную личность и разобраться, кого они любят на самом деле. Время принять решение пришло.

Рыбы, вам почти ничего не нужно менять. Новолуние будет вашим периодом творческого прорыва.

Напомним, астрологи назвали 5 знаков зодиака , у которых в Новом году сбудутся желания.