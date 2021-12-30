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30.12.2021  12:43   Евгений Клочко

Для харьковских детей-сирот устроили новогодний праздник

Новогодний мюзикл «Время желаний в Стране чудес» сегодня, 30 декабря, посмотрели дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации.


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Как  сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на традиционное новогоднее представление пригласили детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Мероприятие в Харьковском муниципальном культурном центре организовано Департаментом служб по делам детей.
 
«Важно, чтобы дети принесли во взрослую жизнь самые позитивные, светлые, добрые воспоминания о детстве. Тогда наша жизнь, работа - все, что мы для них делаем, будет правильным. С наступающим 2022-м годом! Пусть он останется в памяти как хороший год достижений, исполнения желаний и осуществления всех планов!» - отметила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
 
После представления дети получили подарки от Харьковского городского головы Игоря Терехова.
 
Напомним, что также в Харьковском муниципальном культурном центре работает резиденция Деда Мороза, которая принимает посетителей ежедневно с 12:00 до 18:00 до 7 января. Вход в резиденцию проходит через фэнтези-парк, в котором организованы сказочные фотозоны. Взрослые могут пройти в резиденцию Деда Мороза только при наличии ковид-сертификата, справки о перенесенном заболевании или ПЦР-теста.
 
Тэги:  новый год, дети, харьков
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