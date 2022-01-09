    
Главная Новости Харькова Бизнес Накопительная пенсия в Украине: когда работодатель пополняет счет
09.01.2022  18:27   Рита Парфенова

Накопительная пенсия в Украине: когда работодатель пополняет счет

В Украине решили ввести накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации.

Накопительная пенсия в Украине

Эксперимент по внедрению накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации запустило правительство Украины. Об этом в интервью 24 каналу рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает РЕДПОСТ.

Теперь при покупке госпредприятий новый собственник должен ввести накопительные пенсии для по меньшей мере 50% работников. Это позволит большинству работающих украинцев иметь пенсионный счет с собственными накоплениями.

Она отметила, что недавно Кабинет министров принял решение о внедрении накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации. Суть эксперимента состоит в том, что инвестор, покупающий объект государственной собственности в рамках крупной приватизации, введет накопительные пенсионные программы как минимум для половины сотрудников предприятия.

“Сейчас в Украине из более 25 тысяч предприятий лишь немногим более 2 тысяч заключили пенсионные контракты в пользу своих работников с негосударственными пенсионными фондами. Человек, когда устраивается на работу, даже не задает вопрос, есть ли пенсионная программа у работодателя. Ни на одном сайте поиска работы нет такого поля в описании вакансий”, – сказала Лазебная.

По ее словам, та гривна, которую предприятие перечисляет на счет работника в негосударственном пенсионном фонде, "стоит" такому предприятию вдвое дешевле за счет налоговых льгот, чем гривна, выдаваемая работнику "на руки" в виде зарплаты.

Напомним, начиная с 1 января 2022 года в Украине начался перерасчет пенсий.

Источник:   24 канал
 Тэги:  пенсия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 Общество С 1 января в Украине повысили пенсии: кого ждут надбавки 02.01 Общество Украинцы собрали деньги бабушке, которая потеряла пенсию перед Новым годом 30.12 Общество Украинцы могут выйти на пенсию досрочно: подробности
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 