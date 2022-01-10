10.01.2022 06:40

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 10 января

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Утром и днем ​​туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица.

В понедельник, 10 января, погодные условия в Харьковской области будут формироваться под влиянием котловины и малоподвижного атмосферного фронта. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 10 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 44%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. В течение суток 10 января будут происходить небольшие геомагнитные возмущения. Но они не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди.