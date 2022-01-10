10.01.2022 17:54 Евгений Клочко

Бесплатное посещение Харьковского зоопарка продлили

В Харьковском зоопарке до конца января продлили свободное посещение для харьковчан и гостей города. Главное требование — наличие документов, удостоверяющих личность, и COVID-документов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Харьковского зоопарка Жанны Сусло.

"Вход свободный до конца января. Для всех гостей, независимо от прописки и места проживания. Единственное условие: наличие ковид-сертификата, ПЦР-теста, или справки о выздоровлении плюс документ, удостоверяющий вашу личность. Дети до 18 лет в ковид-документах не нуждаются", — сообщила Жанна Сусло.

По ее словам, ковид-документы проверяют у входа в зоопарк. Предварительной регистрации или пригласительного для посещения зоосада не требуется. Вход все также бесплатный.

Зоопарк открыт каждый день с 9:00 до 15:30, кроме понедельника - санитарного дня

Напомним, свободное посещение зоопарка не только для харьковчан, но и гостей нашего города было открыто с 7 декабря. Акцию планировалось завершить 31 декабря 2021 года, однако было принято решение продлить ее еще на месяц.