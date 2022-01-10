10.01.2022 15:17 Евгений Клочко

В Харькове не может приземлиться самолет из Стамбула

Пассажирский самолет, который направляется из турецкого Стамбула в Харьков не может приземлиться в аэропорту из-за сложных погодных условий.

flightradar24

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сервис Flightradar24.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines сообщением «Стамбул-Харьков» задерживается на посадку из-за густого тумана.

Стоит отметить что на онлайн-табло не указано о его задержке. Борт должен был приземлиться в харьковском аэропорту в 14:45, однако в 15:30 он до сих пор находится в воздухе над Красноградом.

Одновременно с этим на том же табло указана информация, что уже завершена регистрация на этот же борт рейсом "Харьков-Стамбул".

Дополнено: по состоянию на 15:56 самолет отправился обратно в Стамбул.

Кроме указанного рейса произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines сообщением «Харьков-Киев» и самолета авиакомпании Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев». Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00. В это же время стоит отметить, что самолет сообщение « Шарм-Эль-Шейх – Харьков» был отправлен на посадку в аэропорт «Борисполь».