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10.01.2022  15:17   Евгений Клочко

В Харькове не может приземлиться самолет из Стамбула

Пассажирский самолет, который направляется из турецкого Стамбула в Харьков не может приземлиться в аэропорту из-за сложных погодных условий.

Густой туман в Харькове не дает приземлиться самолету "Стамбул-Харьков"
flightradar24
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сервис Flightradar24.
 
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines сообщением «Стамбул-Харьков» задерживается на посадку из-за густого тумана. 
 
Густой туман в Харькове не дает приземлиться самолету "Стамбул-Харьков"
 
Стоит отметить что на онлайн-табло не указано о его задержке. Борт должен был приземлиться в харьковском аэропорту в 14:45, однако в 15:30 он до сих пор находится в воздухе над Красноградом.
 
Густой туман в Харькове не дает приземлиться самолету "Стамбул-Харьков"
 
Одновременно с этим на том же табло указана информация, что уже завершена регистрация на этот же борт рейсом "Харьков-Стамбул".
 
Дополнено: по состоянию на 15:56 самолет отправился обратно в Стамбул.
 
 
Напомним, что 6 января из-за аналогичных погодных условий самолет сообщением «Милан-Харьков» задерживался на посадку из-за тумана
 
Кроме указанного рейса произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines сообщением «Харьков-Киев» и самолета авиакомпании Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев». Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00. В это же время стоит отметить, что самолет сообщение « Шарм-Эль-Шейх – Харьков» был отправлен на посадку в аэропорт «Борисполь».
 
Источник:   flightradar24
 Тэги:  самолет, туман, харьков, аэропорт
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