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16.01.2022  14:55   Виталий Хиневич

В Украине вступил в силу новый закон о языке

В воскресенье, 16 января, вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Газеты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Сообщается, что норма данного закона касается деятельности печатных периодических изданий и мест их розничной реализации. Печатные издания имеют право издаваться на различных языках, но вместе с этим тираж газет, которые издаются на иностранном языке, должен быть равноценен к государственному языку. 
 
Также печатная продукция должна выходить в тираж под одним названием и иметь одинаковую информацию. 
 
Если Издание не будет выполнять требование нового закона, то ему грозит предупреждение. При повторных нарушениях штрафные санкции в размере от 6,8 до 8,5 тысяч гривен. Если нарушения будут допущены в третий раз сумма штрафа увеличивается, таким образом она будет составлять от 8,5 до 11,9 тысяч гривен.
 
Напомним, ранее при мониторинге эфирного времени государственных телеканалов выявлены грубые нарушения.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  закон, украина
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