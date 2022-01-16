16.01.2022 14:55 Виталий Хиневич

В Украине вступил в силу новый закон о языке

В воскресенье, 16 января, вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Сообщается, что норма данного закона касается деятельности печатных периодических изданий и мест их розничной реализации. Печатные издания имеют право издаваться на различных языках, но вместе с этим тираж газет, которые издаются на иностранном языке, должен быть равноценен к государственному языку.

Также печатная продукция должна выходить в тираж под одним названием и иметь одинаковую информацию.

Если Издание не будет выполнять требование нового закона, то ему грозит предупреждение. При повторных нарушениях штрафные санкции в размере от 6,8 до 8,5 тысяч гривен. Если нарушения будут допущены в третий раз сумма штрафа увеличивается, таким образом она будет составлять от 8,5 до 11,9 тысяч гривен.