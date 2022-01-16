16.01.2022 14:10 Виталий Хиневич

Минздрав Украины расширил список профессий, подлежащих обязательной вакцинации

С 31 января вступает в силу приказ, который расширяет перечень профессий обязательных для вакцинации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 2664 будет действовать дополненный список профессий подлежащих обязательной вакцинации.

Таким образом, 31 января могут отстранить от работы сотрудников органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций если они не получили дозу препарата от коронавирусной инфекции.

Если работник имеет противопоказания к иммунизации, то ему необходимо предоставить соответствующий медицинский документ.

Напомним, исследователи сообщают, что ношение медицинских масок делает мужчин и женщин более привлекательными.