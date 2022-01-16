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16.01.2022  14:10   Виталий Хиневич

Минздрав Украины расширил список профессий, подлежащих обязательной вакцинации

С 31 января вступает в силу приказ, который расширяет перечень профессий обязательных для вакцинации.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Отмечается, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 2664 будет действовать дополненный список профессий подлежащих обязательной вакцинации.
 
Таким образом, 31 января могут отстранить от работы сотрудников органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций если они не получили дозу препарата от коронавирусной инфекции. 
 
Если работник имеет противопоказания к иммунизации, то ему необходимо предоставить соответствующий медицинский документ.
 
Напомним, исследователи сообщают, что ношение медицинских масок делает мужчин и женщин более привлекательными.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  вакцинация, харьков
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