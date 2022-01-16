16.01.2022 14:10 Виталий Хиневич
Минздрав Украины расширил список профессий, подлежащих обязательной вакцинации
С 31 января вступает в силу приказ, который расширяет перечень профессий обязательных для вакцинации.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Апостроф».
Отмечается, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 2664
будет действовать дополненный список профессий подлежащих обязательной вакцинации.
Таким образом, 31 января могут отстранить от работы сотрудников органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций если они не получили дозу препарата от коронавирусной инфекции.
Если работник имеет противопоказания к иммунизации, то ему необходимо предоставить соответствующий медицинский документ.
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