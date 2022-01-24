    
Главная Фото ЖКХ На площади Конституции разобрали Санта-Клауса (фото)
24.01.2022  11:44   Екатерина Стрельцова

На площади Конституции разобрали Санта-Клауса (фото)

Праздники закончились и в городе начали демонтировать новогодние иллюминации и украшения. Сейчас на очереди Санта-Клаус на площади Конституции.

Санта-Клаус с площади Конституции в Харькове отправился на склад
 
В профильном предприятии корреспонденту РЕДПОСТ рассказали, что процесс разборки по времени намного быстрее, нежели установки. 
 
Всего на балансе СКП "Зеленстрой" около 100 объектов 20-ти разновидностей. Декораций хватает на весь Харьков. Большинство - в центре города, остальные в парках и скверах в спальных районах. 
 
"Убирать начали традиционно после 19 января - первые большие объекты, далее поменьше. Для завершения демонтажа по всему городу нам нужно ещё два-три дня", - отмечает Алексей Комяков, пресс-секретарь "Зеленстроя". 
 
Основной массив работ по демонтажу уже выполнен, осталось убрать только мелкие детали. В этом году, отмечает пресс-секретарь "Зеленстроя", актов вандализма по отношению к новогодним инсталляциям зафиксировано не было. Поэтому ущерб могла нанести только погода.
 
Во время демонтажа элементы сразу проверяют на неисправность и отправляются на склад для техобслуживания. 
 
"В этом году погода была переменчивая, то морозы, то потепление - это всё сказывается на состоянии декораций. Поэтому мы сразу осматриваем, проверяем все элементы и те, что нужно, ремонтируем", - отметил Алексей Комяков.
 
Ремонт проводят сразу же, добавляет пресс-секретарь. Далее украшения до следующих новогодних праздников находятся на специальных складах предприятия. И в следующем году новогодние иллюминации вновь будут создавать настроение харьковчанам.
 
Ранее сообщалось, что на площади Свободы также стартовал демонтаж главной елки Харькова.

Фотогалерея

Тэги:  иллюминация, праздник, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Культура и Туризм Центр Харькова засиял новогодней иллюминацией. Фоторепортаж   03.12 Общество В Харькове на площади Конституции засиял огромный Санта-Клаус (фото, видео)   13.10 Культура и Туризм В центре Харькова появились необычные ночные украшения (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 