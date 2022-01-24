24.01.2022 11:44 Екатерина Стрельцова

На площади Конституции разобрали Санта-Клауса (фото)

Праздники закончились и в городе начали демонтировать новогодние иллюминации и украшения. Сейчас на очереди Санта-Клаус на площади Конституции.

В профильном предприятии корреспонденту РЕДПОСТ рассказали, что процесс разборки по времени намного быстрее, нежели установки.

Всего на балансе СКП "Зеленстрой" около 100 объектов 20-ти разновидностей. Декораций хватает на весь Харьков. Большинство - в центре города, остальные в парках и скверах в спальных районах.

"Убирать начали традиционно после 19 января - первые большие объекты, далее поменьше. Для завершения демонтажа по всему городу нам нужно ещё два-три дня", - отмечает Алексей Комяков, пресс-секретарь "Зеленстроя".

Основной массив работ по демонтажу уже выполнен, осталось убрать только мелкие детали. В этом году, отмечает пресс-секретарь "Зеленстроя", актов вандализма по отношению к новогодним инсталляциям зафиксировано не было. Поэтому ущерб могла нанести только погода.

Во время демонтажа элементы сразу проверяют на неисправность и отправляются на склад для техобслуживания.

"В этом году погода была переменчивая, то морозы, то потепление - это всё сказывается на состоянии декораций. Поэтому мы сразу осматриваем, проверяем все элементы и те, что нужно, ремонтируем", - отметил Алексей Комяков.

Ремонт проводят сразу же, добавляет пресс-секретарь. Далее украшения до следующих новогодних праздников находятся на специальных складах предприятия. И в следующем году новогодние иллюминации вновь будут создавать настроение харьковчанам.

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