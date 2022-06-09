09.06.2022 17:23 Дмитрий Колоней
Компенсация предпринимателям за поврежденное имущество: как оформить
Обэ том рассказали в Департаменте админуслуг и потребительского рынка Харькова.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, в главке разъясненили, как получить субъектам предпринимательской деятельности компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате боевых действий имущество.
В департаменте напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2022 №380 утвержден Порядок внесения информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.
Сообщить о разрушениях физические и юридические лица могут:
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на Едином государственном веб-портале электронных услуг (портал «Дія»);
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в мобильном приложеним «Дія» в случае наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или идентификационного кода согласно ЕГРПОУ;
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администратору центра предоставления административных услуг или нотариусу.
В департаменте обратили внимание на то, что в настоящее время воспользоваться такой услугой могут только физические лица, поскольку для юридических лиц этот механизм технически дорабатывается Министерством цифровой трансформации Украины. Об активации указанной услуги для юридических лиц уведомят дополнительно.
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