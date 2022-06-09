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09.06.2022  17:23   Дмитрий Колоней

Компенсация предпринимателям за поврежденное имущество: как оформить

Обэ том рассказали в Департаменте админуслуг и потребительского рынка Харькова.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, в главке  разъясненили, как получить субъектам предпринимательской деятельности компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате боевых действий имущество.
 
В департаменте напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2022 №380 утвержден Порядок внесения информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.
 

Сообщить о разрушениях физические и юридические лица могут:

  • на Едином государственном веб-портале электронных услуг (портал «Дія»);
  • в мобильном приложеним «Дія» в случае наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или идентификационного кода согласно ЕГРПОУ;
  • администратору центра предоставления административных услуг или нотариусу.
 
В департаменте обратили внимание на то, что в настоящее время воспользоваться такой услугой могут только физические лица, поскольку для юридических лиц этот механизм технически дорабатывается Министерством цифровой трансформации Украины. Об активации указанной услуги для юридических лиц уведомят дополнительно.
 
 
Тэги:  компенсация, предприниматели, харьков, агрессия россии
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