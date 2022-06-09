09.06.2022 17:23 Дмитрий Колоней

Компенсация предпринимателям за поврежденное имущество: как оформить

Обэ том рассказали в Департаменте админуслуг и потребительского рынка Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, в главке разъясненили, как получить субъектам предпринимательской деятельности компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате боевых действий имущество.

В департаменте напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2022 №380 утвержден Порядок внесения информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

Сообщить о разрушениях физические и юридические лица могут:

на Едином государственном веб-портале электронных услуг (портал «Дія»);

в мобильном приложеним «Дія» в случае наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или идентификационного кода согласно ЕГРПОУ;

администратору центра предоставления административных услуг или нотариусу.

В департаменте обратили внимание на то, что в настоящее время воспользоваться такой услугой могут только физические лица, поскольку для юридических лиц этот механизм технически дорабатывается Министерством цифровой трансформации Украины. Об активации указанной услуги для юридических лиц уведомят дополнительно.