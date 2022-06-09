09.06.2022 17:30 Виталий Хиневич

«ПриватБанк» начал выплачивать деньги по новой программе

Украинцы могут получить денежные выплаты по новой программе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».

Сообщается, что «ПриватБанк» начинает выплачивать помощь украинцам в рамках нового проекта Международного комитета Красного креста.

Финансовую помощь в размере 2,5 тысячи гривен могут получить малообеспеченные украинцы с пострадавших от войны территорий.

Денежные средства будут поступать непосредственно главе домохозяйства, через перевод PrivatMoney на банковскую карту, которая зарегистрирована в Минсоцполитики.

Если получатель не имеет зарегистрированной банковской карты, помощь можно получить в отделении «ПриватБанка» или по телефону 3700 - на карту «ПриватБанка», указав ее при получении или наличными.

Денежные выплаты будут происходить на протяжении 3 месяцев.

Регистрироваться для участия в программе не нужно – получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.

Помощь получат семьи, которые имеют официальный статус малообеспеченных, зарегистрированы в Министерстве социальной политики и до 24 февраля 2022 года проживали в одной из громад.

Среди регионов, где будет предоставлена помощь пострадавшим громадам – Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.