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09.06.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Из Харькова ежедневно вывозится около 10 тысяч кубометров мусора

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», предприятие за неделю вывезло около 60 тыс. куб. м бытовых отходов всех видов. 
 
Так, со 2 по 8 июня коммунальщики вывезли
  • 49,3 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, 
  • 3,4 тыс. куб. м крупногабаритных отходов самосвалами и погрузчиками
  • 6,1 тыс. куб. м - бункерами.
 
Как отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко, сегодня предприятие вывозит бытовые отходы со всех районов города.
 
«В том числе с территорий, которые обслуживались частными предприятиями, которые с началом войны перестали выполнять свои договорные обязательства. Я хочу напомнить таким компаниям об ответственности перед городской властью и харьковчанами за невыполнение своих обязательств, что ставит под угрозу экологическую ситуацию в городе», - отметил директор предприятия.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мусор, вывоз, харьков
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