09.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Из Харькова ежедневно вывозится около 10 тысяч кубометров мусора

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», предприятие за неделю вывезло около 60 тыс. куб. м бытовых отходов всех видов.

Так, со 2 по 8 июня коммунальщики вывезли

49,3 тыс. куб. м твердых бытовых отходов,

3,4 тыс. куб. м крупногабаритных отходов самосвалами и погрузчиками

6,1 тыс. куб. м - бункерами.

Как отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко, сегодня предприятие вывозит бытовые отходы со всех районов города.

«В том числе с территорий, которые обслуживались частными предприятиями, которые с началом войны перестали выполнять свои договорные обязательства. Я хочу напомнить таким компаниям об ответственности перед городской властью и харьковчанами за невыполнение своих обязательств, что ставит под угрозу экологическую ситуацию в городе», - отметил директор предприятия.