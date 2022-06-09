09.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней
Из Харькова ежедневно вывозится около 10 тысяч кубометров мусора
Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», предприятие за неделю вывезло около 60 тыс. куб. м бытовых отходов всех видов.
Так, со 2 по 8 июня коммунальщики вывезли
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49,3 тыс. куб. м твердых бытовых отходов,
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3,4 тыс. куб. м крупногабаритных отходов самосвалами и погрузчиками
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6,1 тыс. куб. м - бункерами.
Как отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко, сегодня предприятие вывозит бытовые отходы со всех районов города.
«В том числе с территорий, которые обслуживались частными предприятиями, которые с началом войны перестали выполнять свои договорные обязательства. Я хочу напомнить таким компаниям об ответственности перед городской властью и харьковчанами за невыполнение своих обязательств, что ставит под угрозу экологическую ситуацию в городе», - отметил директор предприятия.
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