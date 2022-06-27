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27.06.2022  18:41   Дмитрий Колоней

«Горячая линия» для предпринимателей работает в Харькове

На линию в Харькове можно обратится за квалифицированной консультацией.

«Горячая линия» для предпринимателей работает в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь нга сайт  ХОГА, при поддержке Департамента экономики и международных отношений ХОВА Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства на постоянной основе предоставляется консультационная поддержка представителям предпринимательства Харьковщины.
 
За квалифицированной консультацией по условиям ведения предпринимательской деятельности и сохранению собственного бизнеса, а также, чтобы узнать актуальную информацию об изменениях в законодательстве Украины в сфере предпринимательства, обращайтесь по телефону «горячей линии»: +380 733 033 395.
 
График работы: пн-чт – с 09:00 до 16:00 и пт – с 09:00 до 15:00.
 
Также работает интернет-портал Фонда, на котором постоянно обновляются актуальные новости для представителей предпринимательства Харьковского региона.
 
Тэги:  горячая линия, предприниматели, харьков
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