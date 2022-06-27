27.06.2022 18:41 Дмитрий Колоней

«Горячая линия» для предпринимателей работает в Харькове

На линию в Харькове можно обратится за квалифицированной консультацией.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь нга сайт ХОГА, при поддержке Департамента экономики и международных отношений ХОВА Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства на постоянной основе предоставляется консультационная поддержка представителям предпринимательства Харьковщины.

За квалифицированной консультацией по условиям ведения предпринимательской деятельности и сохранению собственного бизнеса, а также, чтобы узнать актуальную информацию об изменениях в законодательстве Украины в сфере предпринимательства, обращайтесь по телефону «горячей линии»: +380 733 033 395.

График работы: пн-чт – с 09:00 до 16:00 и пт – с 09:00 до 15:00.

Также работает интернет-портал Фонда , на котором постоянно обновляются актуальные новости для представителей предпринимательства Харьковского региона.