02.02.2022 11:10 Виталий Хиневич

В Харькове во дворе дома застрелили собаку

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели животного в Киевском районе Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 1 февраля около 9:40 в полицию обратилась 42-летняя женщина. Харьковчанка сообщила, что обнаружила тело своего пса с огнестрельным ранением.

Приехав на место происшествия полицейские установили, что собака находилась на привязи на территории частного сектора. В доме временно никто не проживал, хозяйка каждый день приходила и кормила свою собаку.

На основании данных фактов правоохранители открыли уголовное производство согласно части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове котят выбросили на асфальт из окна 16-этажки.