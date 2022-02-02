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02.02.2022  11:10   Виталий Хиневич

В Харькове во дворе дома застрелили собаку

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели животного в Киевском районе Харькове.

Собака
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 1 февраля около 9:40 в полицию обратилась 42-летняя женщина. Харьковчанка сообщила, что обнаружила тело своего пса с огнестрельным ранением.
 
Приехав на место происшествия полицейские установили, что собака находилась на привязи на территории частного сектора.  В доме временно никто не проживал, хозяйка каждый день приходила и кормила свою собаку.
 
 
На основании данных фактов правоохранители открыли уголовное производство согласно части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Напомним, в Харькове котят выбросили на асфальт из окна 16-этажки.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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