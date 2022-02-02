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02.02.2022  10:55   Евгений Клочко

В Харьковском зоопарке решили не будить сурка: названа причина

День сурка отмечают ежегодно 2 февраля в Канаде и США. Считается, что традиция возникла в штате Пенсильвания с 1887 года, когда в городке Панксатоне в первом празднике принял участие ручной сурок по прозвищу Фил.

День сурка
 
В этих местах обитает лесной сурок, который в условиях мягкого климата действительно может просыпаться в начале февраля.
 
Согласно сценарию праздника, 2 февраля лесной сурок своим поведением предполагает приход весны. Если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится и весна этого года будет ранней. Но если сурок видит свою тень и прячется обратно в нору – будет еще шесть недель зимы. Заметим, что этот праздник отмечают в восточных провинциях Канады и северо-востоке США, то есть в пределах ареала лесного сурка.
 
В Украине живет степной сурок, сохранившийся в немногих степных урочищах Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Вид занесен в Красную книгу Украины У нас канадско-американский праздник стал отмечаться сравнительно недавно под влиянием фильма «День сурка».
 
Следует отметить, что в условиях континентального климата наших степей местные сурки в феврале все еще находятся в глубокой спячке. Животные начинают просыпаться не раньше середины марта-начала апреля, когда появляется первая зелень. Поэтому у нас в народе не возникало таких примет.
 
В Харьковском зоопарке строго придерживаются принципа малейшего вмешательства в естественные проявления жизни животных. Исходя из этого, специально будить сурка для метеопрогнозов означает не что иное, как подвергать животное сильному стрессу во время вывода из состояния глубокой спячки. Поэтому в зоопарке решили не будить животное.
 
Тэги:  зоопарк, сурок, харьков
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