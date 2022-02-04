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04.02.2022  20:34   Дмитрий Колоней

Кража на Сумской: в Харькове разыскивают вора, укравшего ноутбук (видео)

В соцсетях появилось видео кражи в центре Харькова.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, в соцсетях появилось видео кражи ноутбука. Произошлаа она в центре Харькова. На главной его улице. Вор вошел в магазин  “PC Shop” на Сумской, засветившись, где только можно, на камерах. Затем, подефилировав вдоль прилавков с видом задумчивого покупателя, выбирающего товар, подошел  одному из ноутбуков и украл его. Уже появилась инфромация о том, что данный персонаж давно этим промышляет.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали, как вор, заговорив девушек-продавщиц, практически на их глазах, украл одежду.  
 

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, украина
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