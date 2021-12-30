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30.12.2021  10:19   Рита Парфенова

Обморожения и переломы: сколько харьковчан попали в больницу из-за непогоды

Четверых харьковчан доставили в неотложку с обморожениями за прошедшую ночь.

Обморожения и переломы: сколько харьковчан попали в больницу

От морозной погоды пострадали трое мужчин и женщина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева.

Утром доставили еще одного пострадавшего с обморожением, жителя сельского района. «Еще одного привезли сегодня ближе к 8.00, он житель сельского района, жена его из неотложки забирает», – сообщили в пресс-службе горсовета.

Из-за непогоды ва Харькове и области за сутки травмировались 58 человек. 48 госпитализировали в лечебные учреждения, рассказал «Суспільному» директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Заведующий травмпунктом на базе 26-й городской поликлиники Борис Палкин, куда за помощью обратились 30 человек, прокомментировал характер травм. «Как правило, это были травмы верхних и нижних конечностей. Очень тяжелых травм не было. Поэтому всем оказывалась помощь на базе нашего травматологического отделения», - рассказал он.

На рабочем совещании заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в городе круглосуточно работают 12 травматологических пунктов.

Тэги:  рбморождение, перелом, харьков
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Комментариев: 1

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media59 // 2021-12-30 10:54:41 // Ответить
Это хорошо,что посчитали травмированых людей.А почему нам не доведут,почему парк Горького и прилегающую территорию к нему вылизывают и плюс велодорожку ативно убирают,не дай бог что бы там ни кто не споткнулся.А сами спальные районы, убирают как попало.Люди лазят по сугробам,давя и толкая друг друга.Вот и результат.

 
 
 

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