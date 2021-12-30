30.12.2021 10:19 Рита Парфенова

Обморожения и переломы: сколько харьковчан попали в больницу из-за непогоды

Четверых харьковчан доставили в неотложку с обморожениями за прошедшую ночь.





От морозной погоды пострадали трое мужчин и женщина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева.



Утром доставили еще одного пострадавшего с обморожением, жителя сельского района. «Еще одного привезли сегодня ближе к 8.00, он житель сельского района, жена его из неотложки забирает», – сообщили в пресс-службе горсовета.



Из-за непогоды ва Харькове и области за сутки травмировались 58 человек. 48 госпитализировали в лечебные учреждения, рассказал «Суспільному» директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.



Заведующий травмпунктом на базе 26-й городской поликлиники Борис Палкин, куда за помощью обратились 30 человек, прокомментировал характер травм. «Как правило, это были травмы верхних и нижних конечностей. Очень тяжелых травм не было. Поэтому всем оказывалась помощь на базе нашего травматологического отделения», - рассказал он.



На рабочем совещании заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в городе круглосуточно работают 12 травматологических пунктов.