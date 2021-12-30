Обморожения и переломы: сколько харьковчан попали в больницу из-за непогоды

Четверых харьковчан доставили в неотложку с обморожениями за прошедшую ночь.
От морозной погоды пострадали трое мужчин и женщина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева.
Утром доставили еще одного пострадавшего с обморожением, жителя сельского района. «Еще одного привезли сегодня ближе к 8.00, он житель сельского района, жена его из неотложки забирает», – сообщили в пресс-службе горсовета.
Из-за непогоды ва Харькове и области за сутки травмировались 58 человек. 48 госпитализировали в лечебные учреждения, рассказал «Суспільному» директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Заведующий травмпунктом на базе 26-й городской поликлиники Борис Палкин, куда за помощью обратились 30 человек, прокомментировал характер травм. «Как правило, это были травмы верхних и нижних конечностей. Очень тяжелых травм не было. Поэтому всем оказывалась помощь на базе нашего травматологического отделения», - рассказал он.
На рабочем совещании заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в городе круглосуточно работают 12 травматологических пунктов.
Комментариев: 1
media59
// 2021-12-30 10:54:41
// Ответить
Это хорошо,что посчитали травмированых людей.А почему нам не доведут,почему парк Горького и прилегающую территорию к нему вылизывают и плюс велодорожку ативно убирают,не дай бог что бы там ни кто не споткнулся.А сами спальные районы, убирают как попало.Люди лазят по сугробам,давя и толкая друг друга.Вот и результат.
Лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Снежная и морозная погода будет нарушена волной тепла и оттепели в первый день нового 2022 года.
Ежегодный День мира 1 января в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
влажность:
давление:
ветер: