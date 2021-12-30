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30.12.2021  10:34   Валерия Кононова

Как сэкономить на Новогоднем столе: три практических совета

Цены на продукты растут, в особенности в новый год. Традиционные блюда, немного деликатесов и алкоголь могут вылиться харьковчанам в копеечку. Поэтому корреспондент РЕДПОСТ составил чек-лист из трех практических советов, как сэкономить в новогодние праздники.

Как сэкономить на Новогоднем столе
 
Первым делом составьте список и рассчитайте количество необходимых продуктов на количество гостей. Это позволит не тратить лишнего на продуктах, которые так и не окажутся на столе и, скорее всего, отправятся в мусорку по окончании праздников. 
 
Второй совет – следите за акциями. В новогодний период цены на некоторые продукты повышаются, но также не редким явлением становятся скидки. Их можно найти как на простые компоненты, такие как горошек, кукуруза, грибы, так и на более изысканные, икра или красная рыба. 
 
Кстати, фишка вне списка чек-листа. Старайтесь сделать максимум собственноручно, чтобы не переплачивать за изготовление блюда. Например, ту же красную рыбу можно засолить самостоятельно и выход стоимости к весу получится как минимум в два раза дешевле. 
 
И третий заключительный совет – исключайте лишнее. Четко поймите чего вы хотите на празднике. Если вы не нашли это – отмените блюдо, скорее всего от другого вы не получите удовольствия. А также не ведитесь на то, что что-то вне ваших планов оказалось дешевле, чем обычно, а значит это тоже нужно купить. Скорее всего, лишняя еда никем не будет съедена и в итоге снова просто пополнится мусорка. 
 
Вот такие три простые совета, не содержащие в себе никаких тайных знаний, а лишь простой расчет и продуманность, помогут вам сэкономить в период праздников. 
 
Напомним, ранее мы писали в какую сумму обойдутся харьковчанам продукты на новогодний стол.
 
Тэги:  новый год, продукты, харьков
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