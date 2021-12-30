30.12.2021 11:03 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 167 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 271 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 931 человека. Выздоровело 230 295 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 304 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 177 человек (в том числе 167 жителей города Харькова). 26 человек заболели в Чугуевском районе, 21 – в Лозовском, 18 – в Изюмском, 17 – в Купянском, 7 – в Богодуховском, 5 – в Красноградском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 29 декабря.